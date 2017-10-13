Федерер обыграл Гаске и стал соперником Дель Потро на «Мастерсе» в Шанхае

В Шанхае (Китай) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Shanghai Rolex Masters с призовым фондом $5 924 890 завершились четвертьфинальные матчи.



Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (2) стал полуфиналистом после победы в двух сетах над 31-летним французом Ришаром Гаске, занимающим в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 7:5, 6:4.



За 1 час 18 минут игрового времени Федерер взял три подачи Гаске и не удержал одну свою. На счету Роджера пять эйсов и две двойных ошибки, а Гаске один раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 16:2 в пользу швейцарца.



За путевку в финал турнира Федерер сразится с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (16). На данный момент в личном противостоянии теннисистов лидирует Роджер - 16:6.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Shanghai Rolex Masters. Шанхай (Китай). Хард. Призовой фонд $5 924 890. Одиночный разряд. 56 участников

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 2) - Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:4





