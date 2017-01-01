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Рейтинг ATP. Долгополов на прежней позиции, Стаховский вернулся в ТОП-100

Рейтинг ATP. Долгополов на прежней позиции, Стаховский вернулся в ТОП-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 14 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов по-прежнему занимает 71-е место, Сергей Стаховский вернулся в топ-100, поднявшись со 115-й позиции на 99-ю.
 
Во второй сотне рейтинга Илья Марченко поднялся на три пункта и теперь занимает 160-ю строчку.

В ТОП-10 мирового рейтинга одна перестановка. Немец Александр Зверев после победы на «Мастерсе» в Монреале (Канада) стал седьмой ракеткой мира, сместив на восьмое место австрийца Доминика Тима.
Возглавляет рейтинг британец Энди Маррей, но отрыв от испанца Рафаэля Надаля сократился с 285 очков до 195-ти. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира канадец Милош Раонич.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 14.08 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7555
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5325
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155
7 (8). Александр Зверев (Германия) - 4470
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 4030
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) – 3285
10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3230

71 (71). Александр Долгополов (Украина) – 691
99 (115). Сергей Стаховский (Украина) –  560
160 (163). Илья Марченко (Украина) – 353

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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