Торонто. Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка(5) одержала победу в трех сетах над четвертым номером мирового рейтинга, 23-летней испанкой(4) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За это время Свитолина реализовала семь брейк-пойнтов из 12-ти, Мугуруса – шесть из девяти. На счету Элины четыре эйса и шесть двойных ошибок, а Гарбиньте пять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря победе украинка вышла в лидеры противостояния с испанкой.Соперница Свитолиной по полуфиналу определится в матче между действующей чемпионкой турнира румынкой Симоной Халеп (2) и француженкой Каролин Гарсия.Элина Свитолина (Украина, 5) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – 4:6, 6:4, 6:3