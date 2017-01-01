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Торонто. Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал

Торонто. Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Пятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина (5) одержала победу в трех сетах над четвертым номером мирового рейтинга, 23-летней испанкой Гарбинье Мугурусой (4) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут. За это время Свитолина реализовала семь брейк-пойнтов из 12-ти, Мугуруса – шесть из девяти. На счету Элины четыре эйса и шесть двойных ошибок, а Гарбиньте пять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря победе украинка вышла в лидеры противостояния с испанкой.

Соперница Свитолиной по полуфиналу определится в матче между действующей чемпионкой турнира румынкой Симоной Халеп (2) и француженкой Каролин Гарсия.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
¼ финала
Элина Свитолина (Украина, 5) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – 4:6, 6:4, 6:3
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