Монреаль. Шаповалов обыграл Маннарино и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде проходили матчи ¼ финала.18-летний канадец(WC) в трех сетах обыграл 42-ю ракетку мира, 29-летнего французасо счетом 2:6, 6:3, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Теннисисты взяли по три подачи друг друга. Шаповалов выполнил девять эйсов и допустил семь двойных ошибок, а Маннарино навылет не подал ни разу и четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.

Теннис. АТП - Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $5.275.595. Одиночный разряд. 56 участников

За выход в финал турнира Шаповалову предстоит сразиться с восьмой ракеткой мира, 20-летним немцем(4), который победил 31-летнегоиз ЮАР, занимающего в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 31 минуту, проведенных на корте, Зверев выиграл три гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Соперники выполнили по девять эйсов, при этом немец совершил семь двойных ошибок, а Андерсон – пять. Это была четвертая победа Зверева в четырех встречах с Андерсоном.Ранее соперники по полуфиналу, Шаповалов и Зверев, еще не встречались.Денис Шаповалов (Канада, WC) — Адриан Маннарино (Франция) – 2:6, 6:3, 6:4Александр Зверев (Германия, 4) — Кевин Андерсон (ЮАР) – 7:5, 6:4