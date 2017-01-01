Монреаль. Шаповалов обыграл Маннарино и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5.275.595 в одиночном разряде проходили матчи ¼ финала.
За выход в финал турнира Шаповалову предстоит сразиться с восьмой ракеткой мира, 20-летним немцем Александром Зверевым (4), который победил 31-летнего Кевина Андерсона из ЮАР, занимающего в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 7:5, 6:4.
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