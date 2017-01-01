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Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты

Торонто. Винус Уильямс стала соперницей Свитолиной по третьему кругу и другие результаты

В Торонто (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Rogers Cup с призовым фондом $2.735.139 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Девятая ракетка мира, 37-летняя американка Винус Уильямс (9) одолела 21-летнюю чешку Катерину Синякову, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 7:5, 7:5.

За 1 час 39 минут игрового времени Уильямс реализовала четыре из 13-ти брейк-пойнтов, Синякова – два из двух. На счету Винус 12 эйсов и шесть двойных ошибок, а ее соперница пять раз подала навылет и также шесть раз ошиблась на подаче. Это была вторая победа американки в двух встречах с чешкой.

За выход в четвертьфинал соревнований Уильямс-старшая сыграет против украинки Элины Свитолиной (5), которая победила россиянку Дарью Касаткину.

Ранее Уильямс и Свитолина встречались один раз и тогда сильнее была американка.

Теннис. WTA Premier 5 - Rogers Cup. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2.735.139. Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Винус Уильямс (США, 9) - Катерина Синякова (Чехия) — 7:5, 7:5
Катрин Беллис (США) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) – 6:4, 7:5
Каролин Гарсия (Франция) — Варвара Лепченко (США, Q) – 6:1, 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) – 7:5, 6:2
Эшли Барти (Австралия, Q) — Елена Веснина (Россия, 16) – 6:3, 5:7, 6:4
Люси Шафаржова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 11) – 6:2, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:3
Агнешка Радваньска (Польша, 10) — Тимеа Бабош (Венгрия) – 6:0, 6:1
Наоми Осака (Япония, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 15) – 6:3, 6:4

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