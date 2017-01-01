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Кис обыграла Вандевеге в финале турнира WTA в Стэнфорде

Кис обыграла Вандевеге в финале турнира WTA в Стэнфорде

В Стэнфорде (США) на турнире WTA Premier - Bank of the West Classic в одиночном разряде состоялся финальный матч.

22-летняя американка Мэдисон Кис (3), занимающая в мировом рейтинге 21-е место, нанесла поражение 24-й ракетке мира, своей 25-летней соотечественницей Коко Вандевеге (6) со счетом 7:6(4), 6:4.

За 1 час 28 минут, проведенных на корте, Кис реализовала один брейк-пойнт из четырех и отыграла все три брейк-пойнта, имевшихся у Вандевеге. На подаче соперницы допустили по три двойных ошибки, при этом Мэдисон выполнила два эйса, а Коко – шесть. Теперь в их противостоянии Кис лидирует со счетом 2:0.

Титул, завоеванный на турнире Bank of the West Classic, стал для Кис вторым в сезоне и четвертым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $132.380 призовых.
 
Теннис. WTA. Premier - Bank of the West Classic. Стэнфорд (США). Хард. Призовой фонд $710.9000. Одиночный разряд. 28 участниц
Финал
Мэдисон Кис (США, 3) — Коко Вандевеге (США, 6) – 7:6(4), 6:4
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