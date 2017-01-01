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Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте

Ирина-Камелия Бегу – чемпионка турнира WTA в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) на турнире WTA International - BRD Bucharest Open в одиночном разряде состоялся финальный матч.

26-летняя румынка Ирина-Камелия Бегу (7), занимающая в мировом рейтинге 58-е место, обыграла 45-ю ракетку мира, 28-летнюю немку Юлию Гёргес (3) со счетом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Бегу сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На ее счету два эйса при отсутствии двойных ошибок, а Гёргес пять раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. После этой победы румынка вышла в лидеры противостояния с немкой – 2:1.

Титул, завоеванный в Бухаресте стал для Бегу первым в сезоне и четвертым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43.000 призовых.

Теннис. WTA. International - BRD Bucharest Open. Бухарест (Румыния). Грунт. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) — Юлия Гёргес (Германия, 3) – 6:3, 7:5
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