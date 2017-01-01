Катерина Козлова проиграла на старте турнира WTA в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) на турнире WTA International - BRD Bucharest Open с призовым фондом $250.000 проходят матчи первого круга.
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