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Катерина Козлова проиграла на старте турнира WTA в Бухаресте

Катерина Козлова проиграла на старте турнира WTA в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) на турнире WTA International - BRD Bucharest Open с призовым фондом $250.000 проходят матчи первого круга.

124-я ракетка мира, 23-летняя украинка Катерина Козлова потерпела поражение от 19-летней румынки Жаклин Кристиан (WC), занимающей в рейтинге 341-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 11 минут и завершился в пользу румынки со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

Козлова выиграла два гейма на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Катерины два эйса и одна двойная ошибка, а Жаклин девять раз подал навылет и семь раз ошиблась на подаче.

Отметим, что в одиночном разряде на турнире в Бухаресте украинок больше нет.

За выход в четвертьфинал турнира Кристиан сыграет с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 7) — Ивана Йорович (Сербия, LD)

Теннис. WTA. International - BRD Bucharest Open. Бухарест (Румыния). Грунт. Призовой фонд $250.000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Жаклин Кристиан (Румыния, WC) — Катерина Козлова (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2
Карла Суарес-Наварро (Испания, 2) — Анника Бек (Германия) – 6:0, 6:1
Екатерина Александрова (Россия, 9) — Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:0, 6:2
Кагла Буюкаксай (Турция) — Полона Херцог (Словения) – 4:6, 6:3, 7:6(3)
Надия Подороска (Аргентина) — Марина Заневская (Бельгия) – 6:3, 2:6, 6:1
Александра Саснович (Беларусь) — Ирина Бара (Румыния, WC) – 6:4, 6:4
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