Алена Фомина проиграла во втором раунде квалификации турнира WTA в Бухаресте

В Бухаресте (Румыния) на турнире WTA International - BRD Bucharest Open с призовым фондом $250.000 проходит квалификация.28-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 283-ю строчку, во втором раунде квалификации проиграла 231-й ракетке мира, 27-летней болгарке Сесиль Каратанчевой. Поединок длился 1 час 54 минуты и завершился в пользу болгарки со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Фомина сделала четыре брейка и упустила шесть своих подач. На счету Алены один эйс и одиннадцать двойных ошибок, а Каратанчева ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче.Фомина также выступит в парном разряде, где ее напарницей будет представительница Таиланда Варатчай Вонгтенчай, а их соперницами по первому кругу будут румынки Жаклин Кристиан и Кристина Дину, получившие от организаторов wild card.Отметим, что борьбу за выход в основную сетку одиночного разряда продолжает Ангелина Калинина, которая в третьем раунде квалификации сыграет против голландки Аранты Рус.В основной сетке турнира в одиночном разряде начнет выступление Катерина Козлова. Первой соперницей украинки будет румынка Жаклин Кристиан (WC), занимающая в рейтинге WTA 341-ю позицию.