Беккер: Посоветовал бы Маррею и Джоковичу взять паузу

Экс первая ракетка мира Борис Беккер, бывший тренер серба Новака Джоковича, посоветовал британцу Энди Маррею и своему бывшему подопечному сделать перерыв в выступлениях.
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