Беккер: Посоветовал бы Маррею и Джоковичу взять паузу

Сегодня, 12:01 0 | Теннис

Экс первая ракетка мира Борис Беккер, бывший тренер серба



«Энди должен хорошо подумать. Если он подойдёт к US Open в такой же форме, как у Уимблдону, то не выиграет турнир. Ничего страшного, если он не выступит на последнем турнире серии „Большого шлема" в сезоне. Он не должен заботиться о рейтинге, потому что сейчас ему нужно сосредоточиться на Australian Open 2018.



Сейчас выступления в АТР очень изнурительны, поэтому тот же совет я бы дал и Новаку», — приводит слова Беккера BBC.



Напомним, Энди Маррей сложил полномочия действующего чемпиона Уимблдона, Экс первая ракетка мира Борис Беккер, бывший тренер серба Новака Джоковича , посоветовал британцу Энди Маррею и своему бывшему подопечному сделать перерыв в выступлениях.«Энди должен хорошо подумать. Если он подойдёт к US Open в такой же форме, как у Уимблдону, то не выиграет турнир. Ничего страшного, если он не выступит на последнем турнире серии „Большого шлема" в сезоне. Он не должен заботиться о рейтинге, потому что сейчас ему нужно сосредоточиться на Australian Open 2018.Сейчас выступления в АТР очень изнурительны, поэтому тот же совет я бы дал и Новаку», — приводит слова Беккера BBC.Напомним, Энди Маррей сложил полномочия действующего чемпиона Уимблдона, проиграв в четвертьфинале американцу Сэму Куэрри, а Новак Джокович из-за травмы правого локтя, также в ¼ финала, не смог доиграть матч против чеха Томаша Бердыха.