Уимблдон. Джокович стал последним четвертьфиналистом

Сегодня, 16:30 0 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.



Четвертая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (2) обыграл в трех сетах 29-летнего француза Адриана Маннарино, занимающего в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 6:2, 7:6(5), 6:4.



Поединок длился 2 часа 13 минут. Джокович взял четыре подачи соперника и не удержал одну свою. На счету Новака четыре эйса и две двойных ошибки, а Маннарино два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа серба в двух встречах с французом.



За выход в полуфинал Уимблдона Джокович сразится с чехом Томашем Бердыхом (11), который в пяти сетах переиграл австрийца Доминика Тима (8) – 6:3, 6:7(1), 6:3, 3:6, 6:3.



Напомним, другими четвертьфинальными парами стали:



Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 24)



Марин Чилич (Хорватия, 7) - Жиль Мюллер (Люксембург, 16)



Четвертьфинальные матчи состоятся в среду, 12 июля.



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) - Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 7:6(5), 6:4

Томаш Бердых (Чехия, 11) — Доминик Тим (Австрия, 8) – 6:3, 6:7(1), 6:3, 3:6, 6:3

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний серб(2) обыграл в трех сетах 29-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 62-е место, со счетом 6:2, 7:6(5), 6:4.Поединок длился 2 часа 13 минут. Джокович взял четыре подачи соперника и не удержал одну свою. На счету Новака четыре эйса и две двойных ошибки, а Маннарино два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа серба в двух встречах с французом.За выход в полуфинал Уимблдона Джокович сразится с чехом Томашем Бердыхом (11), который в пяти сетах переиграл австрийца Доминика Тима (8) – 6:3, 6:7(1), 6:3, 3:6, 6:3.Напомним, другими четвертьфинальными парами стали:Энди Маррей (Великобритания, 1) — Сэм Куэрри (США, 24) Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Милош Раонич (Канада, 6)Марин Чилич (Хорватия, 7) - Жиль Мюллер (Люксембург, 16)Четвертьфинальные матчи состоятся в среду, 12 июля.Новак Джокович (Сербия, 2) - Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 7:6(5), 6:4Томаш Бердых (Чехия, 11) — Доминик Тим (Австрия, 8) – 6:3, 6:7(1), 6:3, 3:6, 6:3