Уимблдон. Людмила Киченок и Мате Павич в миксте вышли во второй круг

Вчера, 21:21 94 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных пар проходят матчи первого раунда.



24-летняя украинка Людмила Киченок и ее напарник 24-летний хорват Мате Павич нанесли поражение дуэту Дария Юрак (Хорватия) / Маркус Даниэль (Новая Зеландия) со счетом 6:3, 7:6(3).



Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Киченок и Павич реализовали один брейк-пойнт из четырех и отыграли все три брейк-пойнта соперников. На счету победителей 12 эйсов и три двойных ошибки против четырех эйсов и двух двойных у Юрак и Даниэля.



За выход в 1/8 финала Киченок и Павич сыграют с парой, посеянной под седьмым номером и пропускающей первый круг – Катарина Среботник (Словения) / Равен Клаасен (ЮАР).

