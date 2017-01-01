Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне

Сегодня, 20:18 15 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинские теннисистки Надежда Киченок (57-я в мировом парном рейтинге) и Ольга Савчук (42) одержали победу над полькой Магдой Линетт (112) и американкой Марией Санчес (68) со счетом 6:2, 6:7(8), 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 11 минут. За это время Киченок и Савчук реализовали семь брейк-пойнтов из 15-ти, Линетт и Санчес – четыре из шести. Украинки три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче против шести эйсов и двух двойных у соперниц.



Во втором круге соперницами Надежды Киченок и Ольги Савчук будут бельгийка Элизе Мертенс (72) и голландка Деми Шуурс (60).

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинские теннисистки(57-я в мировом парном рейтинге) и(42) одержали победу над полькой(112) и американкой(68) со счетом 6:2, 6:7(8), 6:4.Поединок продолжался 2 часа 11 минут. За это время Киченок и Савчук реализовали семь брейк-пойнтов из 15-ти, Линетт и Санчес – четыре из шести. Украинки три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче против шести эйсов и двух двойных у соперниц.Во втором круге соперницами Надежды Киченок и Ольги Савчук будут бельгийка Элизе Мертенс (72) и голландка Деми Шуурс (60).