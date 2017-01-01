На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на УимблдонеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинские теннисистки Надежда Киченок (57-я в мировом парном рейтинге) и Ольга Савчук (42) одержали победу над полькой Магдой Линетт (112) и американкой Марией Санчес (68) со счетом 6:2, 6:7(8), 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 11 минут. За это время Киченок и Савчук реализовали семь брейк-пойнтов из 15-ти, Линетт и Санчес – четыре из шести. Украинки три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче против шести эйсов и двух двойных у соперниц.

Во втором круге соперницами Надежды Киченок и Ольги Савчук будут бельгийка Элизе Мертенс (72) и голландка Деми Шуурс (60).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турнире
Кубок Кремля. Ольга Савчук и Людмила Киченок вышли в полуфинал в парном разряде
Рим. Людмила Киченок и Ольга Савчук не пробились во второй круг в парном разряде
Уимблдон. Цуренко и Надежда Киченок не пробились во второй круг в парном разряде
Куала-Лумпур. Ольга Савчук и Людмила Киченок вышли в полуфинал в парном разряде
Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Australian Open. Людмила Киченок и Ольга Савчук в паре проиграли на старте
Ольга Савчук и Людмила Киченок в паре проиграли на старте Кубка Кремля
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне
Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты
Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга
Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг

Последние новости спорта

20:18 Надежда Киченок и Ольга Савчук в паре вышли во второй круг на Уимблдоне 59 | Теннис

20:11 Людмила Киченок и Леся Цуренко в паре вышли во второй круг на Уимблдоне 79 | Теннис

19:12 Немец Киттель победил на шестом этапе «Тур де Франс»; Гривко – 171-й 97 | Велоспорт

18:10 Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты 94 | Теннис

17:39 Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга 85 | Теннис

17:24 Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг 163 | Теннис / Главные новости спорта

15:18 Уимблдон. Кузнецова не пустила Макарову в третий круг 121 | Теннис

15:01 Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде 255 | Теннис / Главные новости спорта

14:31 Элина Свитолина: Британцы гордятся, что я выбрала англичанина 142 | Теннис

14:16 WBC представил «бриллиантовые» пояса для Всемирной боксерской суперсерии 201 | Бокс

Все новости

ФОТО

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

ВИДЕО

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Леся Цуренко вышла в третий круг
Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде
Уимблдон. Свитолина отдала три гейма Скьявоне и вышла в третий круг
Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии
Уимблдон. Леся Цуренко на старте обыграла Юлию Гергес








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (106)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги