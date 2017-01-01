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Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты

Григор Димитров (Болгария)

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

Одиннадцатый номер мирового рейтинга, 26-летний болгарин Григор Димитров (13) уверенно обыграл 32-летнего киприота Маркоса Багдатиса, занимающего в мировом рейтинге 65-е место, со счетом 6:3, 6:2, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Димитров реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и отыграл все семь брейк-пойнтов, имевшихся у Багдатиса. Григор девять раз подал навылет и совершил четыре двойных ошибки против пяти эйсов и четырех двойных у Маркоса. В их противостоянии болгарин теперь лидирует со счетом 8:1.

Следующим соперником Димитрова будет Дуди Села из Израиля, который в упорном поединке, за 3 часа 51 минуту переиграл американца Джона Иснера (23) - 6:7(5), 7:6(5), 5:7, 7:6(5), 6:3.

Гаэль Монфис (Франция)

Француз Гаэль Монфис (15) вышел в третий круг турнира после победы над британцем Кайлом Эдмундом - 7:6(1), 6:4, 6:4 и за выход  в 1/8 финала поспорит с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Юити Сугита (Япония).

Миша Зверев (Германия)

Немецкий теннисист Миша Зверев (27) лишь в пяти сетах смог остановить Михаила Кукушкина из Казахстана - 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4. За выход в четвертый круг соревнований Зверев сыграет с сильнейшим в матче Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Душан Лайович (Сербия)

Даивд Феррер (Испания)

Участником третьего круга стал и испанец Давид Феррер. Его соперник Стив Дарси из Бельгии при счете 3:0 в пользу испанца отказался от продолжения борьбы.
Соперником  Феррера по третьему круга станет либо чех Томаш Бердых (11), либо американец Райан Харрисон.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 13) — Маркос Багдатис (Кипр) – 6:3, 6:2, 6:1
Дуди Села (Израиль) — Джон Иснер (США, 23) – 6:7(5), 7:6(5), 5:7, 7:6(5), 6:3
Гаэль Монфис (Франция, 15) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6(1), 6:4, 6:4
Миша Зверев (Германия, 27) — Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4
Давид Феррер (Испания) — Стив Дарси (Бельгия) – 3:0 отказ
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