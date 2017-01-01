Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Одиннадцатый номер мирового рейтинга, 26-летний болгарин(13) уверенно обыграл 32-летнего киприота, занимающего в мировом рейтинге 65-е место, со счетом 6:3, 6:2, 6:1.Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Димитров реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми и отыграл все семь брейк-пойнтов, имевшихся у Багдатиса. Григор девять раз подал навылет и совершил четыре двойных ошибки против пяти эйсов и четырех двойных у Маркоса. В их противостоянии болгарин теперь лидирует со счетом 8:1.Следующим соперником Димитрова будетиз Израиля, который в упорном поединке, за 3 часа 51 минуту переиграл американца(23) - 6:7(5), 7:6(5), 5:7, 7:6(5), 6:3.

Француз(15) вышел в третий круг турнира после победы над британцем- 7:6(1), 6:4, 6:4 и за выход в 1/8 финала поспорит с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Юити Сугита (Япония).

Немецкий теннисист(27) лишь в пяти сетах смог остановитьиз Казахстана - 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4. За выход в четвертый круг соревнований Зверев сыграет с сильнейшим в матче Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Душан Лайович (Сербия)

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

Участником третьего круга стал и испанец. Его соперникиз Бельгии при счете 3:0 в пользу испанца отказался от продолжения борьбы.Соперником Феррера по третьему круга станет либо чех Томаш Бердых (11), либо американец Райан Харрисон.Григор Димитров (Болгария, 13) — Маркос Багдатис (Кипр) – 6:3, 6:2, 6:1Дуди Села (Израиль) — Джон Иснер (США, 23) – 6:7(5), 7:6(5), 5:7, 7:6(5), 6:3Гаэль Монфис (Франция, 15) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 7:6(1), 6:4, 6:4Миша Зверев (Германия, 27) — Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4Давид Феррер (Испания) — Стив Дарси (Бельгия) – 3:0 отказ