Уимблдон. Димитров обыграл Багдатиса, Монфис – Эдмунда и другие результаты

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
Француз Гаэль Монфис (15) вышел в третий круг турнира после победы над британцем Кайлом Эдмундом - 7:6(1), 6:4, 6:4 и за выход в 1/8 финала поспорит с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Юити Сугита (Япония).
Немецкий теннисист Миша Зверев (27) лишь в пяти сетах смог остановить Михаила Кукушкина из Казахстана - 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4. За выход в четвертый круг соревнований Зверев сыграет с сильнейшим в матче Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Душан Лайович (Сербия)
Участником третьего круга стал и испанец Давид Феррер. Его соперник Стив Дарси из Бельгии при счете 3:0 в пользу испанца отказался от продолжения борьбы.
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