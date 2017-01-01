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Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга

Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

Четвертая ракетка мира, 30-летний серб Новак Джокович (2) вышел в третий круг, обыграв без проблем 22-летнего чеха Адама Павлишека, занимающего в рейтинге ATP 136-ю строчку, со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Джокович взял семь подач соперника, четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Павлишек не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, пять раз подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.

Соперник Джоковича по третьему кругу определится в матче Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Адам Павлашек (Чехия) – 6:2, 6:2, 6:1
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