Уимблдон. Джокович стал участником третьего круга

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний серб(2) вышел в третий круг, обыграв без проблем 22-летнего чеха, занимающего в рейтинге ATP 136-ю строчку, со счетом 6:2, 6:2, 6:1.Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. Джокович взял семь подач соперника, четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Павлишек не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, пять раз подал навылет и совершил четыре двойных ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.Соперник Джоковича по третьему кругу определится в матче Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR).Новак Джокович (Сербия, 2) — Адам Павлашек (Чехия) – 6:2, 6:2, 6:1