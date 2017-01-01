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Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде

Катерина Бондаренко вышла во второй круг Уимблдона в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (65-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница из Сербии Александра Крунич (64) стартовали с победы над посеянными под 14-м номером голландкой Кики Бертенс (24) и шведкой Йоханной Ларссон (53) со счетом 6:1, 6:4.

Поединок длился 59 минут. За это время Бондаренко и Крунич взяли три подачи соперниц и отыграли оба их брейк-пойнта. Навылет Катерина и Александра не подавали и допустили три двойных ошибки, а на счету Бертенс и Ларссон один эйс и одна двойная.

Во втором круге Бонаренко и Крунич предстоит сыграть с сильнейшими в противостоянии Кэтрин Беллис (США, 820)/ Маркета Вондроушова (Чехия, 1069) – Джессика Мур (Австралия, 113) / Акико Омае (Япония, 106).
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