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Джокович отказался провести с Федерером дружеский сет на Уимблдоне

Джокович отказался провести с Федерером дружеский сет на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер после отказа его соперника по первому кругу Уимблдона украинца Александра Долгополова от продолжения борьбы в середине второго сета предложил сербу Новаку Джоковичу провести дружеский матч на центральном корте.

«Когда я покидал корт, то видел, что зрители разочарованы. Они во второй раз за день не досмотрели матч с участием одного из лидеров посева, — приводит слова Федерера Reuters. - Поэтому я решил найти Новака и предложить ему сыграть дружеский матч. Я нашёл его в раздевалке и предложил провести один сет между собой.

Однако Джокович отказался. Он считает, что зрители пришли, чтобы увидеть настоящую борьбу двух игроков, готовых отдать все силы на корте».

Во втором круге Уимблдона Федерер сыграет с сербом Душаном Лайовичем, а Джокович встретится с чехом Адамом Палашеком. Оба матча состоятся в четверг, 6 июля.

По материалам: Чемпионат.com
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