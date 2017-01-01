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Уимблдон. Кербер стартовала с победы, Павлюченкова потерпела поражение

Уимблдон. Кербер стартовала с победы, Павлюченкова потерпела поражение

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи первого круга.

Прошлогодняя финалистка турнира, первая ракетка мира 29-летняя немка Анжелика Кербер (1) стартовала с победы над прошедшей через квалификацию 27-летней американкой Ириной Фалькони, занимающей в рейтинге WTA 247-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 27 минут. Кербер взяла четыре подачи соперницы и упустила две своих. Навылет Анжелика не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче, а Фалькони выполнила один эйс при двух двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу немки.

Во втором круге Кербер сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, которая победила японку Мисаки Дои – 6:4, 6:3.

Анастасмия Павлюченкова (Россия)

17-я ракетка мира, 26-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова (16) потерпела поражение от 27-летней представительницы Австралии Арины Родионовой (Q), занимающей в мировом рейтинге 166-е место. Матч длился 2 часа 23 минуту и завершился в пользу Родионовой со счетом 3:6, 7:6(6), 9:7.

Павлюченкова реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти, соперница - пять из десяти. Обе выполнили по три эйса, при этом Анастасия совершила четыре двойных ошибки, а Арина - шесть. После этой встречи лидером в их противостоянии стала австралийка – 4:3.

За выход в третий круг турнира Родионова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан, WC) - Хань Синьюнь (Китай).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Ирина Фалькони (США, Q) – 6:4, 6:4
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Мисаки Дои (Япония) – 6:4, 6:3
Арина Родионова (Австралия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – 3:6, 7:6(6), 9:7
Сорана Кырстя (Румыния) — Кики Бертенс (Нидерланды, 23) – 7:6, 7:5
Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — Магда Линетт (Польша) – 1:6, 6:2, 6:3
Коко Вандевеге (США, 24) — Мона Бартель (Германия) – 7:5, 6:2
Татьяна Мария (Германия) — Анастасия Потапова (Россия, Q) – 6:3, 2:2 отказ
Магдалена Рыбарикова (Словакия, SR) — Моника Никулеску (Румыния) – 6:4, 6:1

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