Уимблдон. Илья Марченко в пяти сетах проиграл Иржи Веселы

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участников

В Лондоне (Великобритания) на турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин проходят матчи первого круга.Прошедший через квалификацию 29-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 117-место, уступил в пяти сетах 48-й ракете мира, 24-летнему чеху. Матч продолжался 3 часа 23 минуты и завершился в пользу чеха со счетом 6:1, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1.Марченко взял четыре подачи соперника и упустил восемь своих. Илья выполнил 20 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а Веселы пять раз подал навылет и и пять раз ошибся на подаче.Во втором круге соперником Веселы будет итальянец Фабио Фоньини (28), победивший россиянина Дмитрия Турсунова (SR) – 6:1, 6:3, 6:3Иржи Веселы (Чехия) — Илья Марченко (Украина, Q) – 6:1, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1Фабио Фоньини (Италия, 28) — Дмитрий Турсунов (Россия, SR) – 6:1, 6:3, 6:3