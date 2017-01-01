Уимблдон. Халеп вышла во второй круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи первого круга.Вторая ракетка мира, 25-летняя румынка(2) уверенно обыграла представительницу Новой Зеландии 29-летнюю, занимающую в рейтинге WTA 129-ю строчку, со счетом 6:4, 6:1.Теннисистки играли 1 час 13 минут. Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Симоны один эйс при четырех двойных ошибках, а Эракович ни разу не подала навылет и совершила пять двойных.Во втором круге Халеп сыграет с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, которая нанесла поражение обладательнице wild card, британке Лоре Робсон – 6:4, 6:2.Симона Халеп (Румыния, 2) — Марина Эракович (Новая Зеландия, Q) – 6:4, 6:1Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лора Робсон (Великобритания, WC) – 6:4, 6:2Ван Цян (Китай) — Чан Кайчэнь (Китайский Тайбэй - Тайвань) – 6:3, 6:4Мэдисон Кис (США, 17) — Нао Хибино (Япония) – 6:4, 6:2Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) – 5:7, 6:4, 6:4Арина Соболенко (Беларусь, Q) — Ирина Хромачёва (Россия) – 6:3, 6:4