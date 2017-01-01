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Уимблдон. Халеп вышла во второй круг

Уимблдон. Халеп вышла во второй круг

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин проходят матчи первого круга. 

Вторая ракетка мира, 25-летняя румынка Симона Халеп (2) уверенно обыграла представительницу Новой Зеландии 29-летнюю Марину Эракович, занимающую в рейтинге WTA 129-ю строчку, со счетом 6:4, 6:1.

Теннисистки играли 1 час 13 минут. Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Симоны один эйс при четырех двойных ошибках, а Эракович ни разу не подала навылет и совершила пять двойных.

Во втором круге Халеп сыграет с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии, которая нанесла поражение обладательнице wild card, британке Лоре Робсон – 6:4, 6:2.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $41 073 690. Одиночный разряд. 128 участниц.
Первый круг
Симона Халеп (Румыния, 2) — Марина Эракович (Новая Зеландия, Q) – 6:4, 6:1
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Лора Робсон (Великобритания, WC) – 6:4, 6:2
Ван Цян (Китай) — Чан Кайчэнь (Китайский Тайбэй - Тайвань) – 6:3, 6:4
Мэдисон Кис (США, 17) — Нао Хибино (Япония) – 6:4, 6:2
Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) – 5:7, 6:4, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь, Q) — Ирина Хромачёва (Россия) – 6:3, 6:4
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