Каролина Плишкова – чемпионка турнира WTA в Истбурне

Теннис. WTA. Aegon International Eastbourne. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $819,0400. Одиночный разряд. 48 участниц.

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 25-летняя чешка, посеянная под третьим номером, победила 26-летнюю датчанку(6), занимающую в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 21 минуту. Соперницы имели по четыре брейк-пойнта, из которых Плишкова реализовала все, а Возняцки – два. На счету победительницы десять эйсов и две двойных ошибки, а Возняцки на подаче не ошибалась и один раз подала навылет. После этой победы чешская теннисистка сократила отставание в счете по личным встречам с датчанкой до 2:4.Этот титул для Плишковой стал третьим в сезоне и девятым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $140,400 призовых.Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Каролин Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 6:4