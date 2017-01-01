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Каролина Плишкова – чемпионка турнира WTA в Истбурне

Каролина Плишкова – чемпионка турнира WTA в Истбурне. Фото Twitter

В Истбурне  (Великобритания) на турнире WTA - Aegon International Eastbourne в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под третьим номером, победила 26-летнюю датчанку Каролин Возняцки (6), занимающую в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Соперницы имели по четыре брейк-пойнта, из которых Плишкова реализовала все, а Возняцки – два. На счету победительницы десять эйсов и две двойных ошибки, а Возняцки на подаче не ошибалась и один раз подала навылет. После этой победы чешская теннисистка сократила отставание в счете по личным встречам с датчанкой до 2:4.

Этот титул для Плишковой стал третьим в сезоне и девятым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $140,400 призовых.
 
Теннис. WTA. Aegon International Eastbourne. Истбурн  (Великобритания). Трава. Призовой фонд $819,0400. Одиночный разряд. 48 участниц.
Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Каролин Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 6:4

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