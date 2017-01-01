Ноттингем. Марченко не пробился в финал в парном разряде

Ноттингеме (Великобритания) на травяном турнире ATP серии Challenger Tour - Aegon Open Nottingham с призовым фондом $127,000, в парном разряде состоялись полуфинальные матчи.Украинец Илья Марченко (826-й в парном рейтинге) и его напарник россиянин Константин Кравчук (205) в упорной борьбе уступили вторам сеяным австралийцам Джону-Патрику Смиту (85) и Мэтту Риду (77). Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершилося в пользу австралийцев со счетом 6:7(5), 7:6(5), 10:3.Соперники взяли по одной подаче друг друга. Марченко и Кравчук сем раз подали навылет и допустили пять двойных ошибок, а Смит и Рид выполнили шесть эйсов при двух двойных ошибках.В финале австралийцы сразятся британцами Кеном Скуаски (105) и Нилом Скупски (107), которые победили своих соотечественников Бридана Кляйна (168) и Джо Салисбури (165) - 7:5, 6:4..