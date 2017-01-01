22:49 Ноттингем. Марченко не пробился в финал в парном разряде 90 | Теннис
22:12 Тони Белью дал прогноз на бой-реванш Ковалев - Уорд 168 | Бокс
21:51 Украинские баскетболистки стартовали на Евробаскете-2017 с победы над командой Чехии 119 | Баскетбол
19:50 Итальянские рапиристки – чемпионки Европы в командном турнире 124 | Фехтование
19:38 Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина 114 | Прыжки в воду / Главные новости спорта
18:00 Украинские шпажисты – серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире 281 | Фехтование / Главные новости спорта
17:40 Валерия Люлько и Максим Долгов – четвертые на ЧЕ в прыжках в воду с вышки в миксте 163 | Прыжки в воду
16:59 Фелипе Масса: Алонсо лучше уйти 122 | Формула-1
16:21 Хертогенбос. Сестры Киченок покидают турнир в полуфинале 174 | Теннис
16:05 Ноттингем. 25 эйсов не помогли Cтаховскому пробиться в полуфинал 177 | Теннис
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