На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ноттингем. 25 эйсов не помогли Cтаховскому пробиться в полуфинал

Ноттингем. 25 эйсов не помогли Cтаховскому пробиться в полуфинал

В Ноттингеме (Великобритания) на травяном турнире ATP серии Challenger Tour - Aegon Open Nottingham с призовым фондом $127,000, в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

106-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский уступил в трех сетах 103-му номеру рейтинге ATP, 28-летнему итальянцу Томасу Фаббиано (4). Поединок продолжался 1 час 58 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 4:6, 6:2, 7:6(5).

По ходу игры у обоих теннисистов было по шесть брейк-пойнтов, из которых Стаховский реализовал два, а Фаббиано – три. Сергей выполнил 25 эйсов и лишь один раз ошибся на подаче, а Томас один раз подал навылет и совершил три двойных ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.

Стаховский покидает турнир, заработав 25 рейтинговых очков и $3,710 призовых.

Соперником Фаббиано в полуфинале станет победитель матча между двумя австралийцами Джоном-Патриком Смитом и Сэмом Гротом (Q).

Напомним, в парном разряде Стаховский и его напарник румын Мариуш Копил завершили выступление в четвертьфинале, проиграв украинцу Илье Марченко и россиянину Константину Кравчуку.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Aegon Open Nottingham. Ноттингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $ 127.000. 32 участника  
1/4 финала
Томас Фаббиано (Италия, 4) – Сергей Стаховский (Украина) – 4:6, 6:2, 7:6(5)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ноттингем. Марченко с Кравчуком не пустили Стаховского и Копила в полуфинал
Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Стаховский не пробился в финал на челленджере в Адрии
Стаховский не пробился в полуфинал на турнире в Манчестере
Стаховский проиграл Истомину в 1/8 финала турнира в Ноттингеме
Стаховский обыграл Троицки и вышел в 1/8 финала турнира в Ноттингеме
Сергей Бубка уступил Фаббиано в первом круге челленджера в Астане
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хертогенбос. Сестры Киченок покидают турнир в полуфинале
Ноттингем. 25 эйсов не помогли Cтаховскому пробиться в полуфинал
Хертогенбос. Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал
Хертогенбос. Младенович обыграла Саснович и стала соперницей Цуренко по ¼ финала
Ноттингем. Марченко с Кравчуком не пустили Стаховского и Копила в полуфинал

Последние новости спорта

17:40 Валерия Люлько и Максим Долгов – четвертые на ЧЕ в прыжках в воду с вышки в миксте 33 | Прыжки в воду

16:59 Фелипе Масса: Алонсо лучше уйти 63 | Формула-1

16:21 Хертогенбос. Сестры Киченок покидают турнир в полуфинале 93 | Теннис

16:05 Ноттингем. 25 эйсов не помогли Cтаховскому пробиться в полуфинал 101 | Теннис

15:47 Хертогенбос. Цуренко обыграла Младенович и вышла в полуфинал 130 | Теннис

13:17 Мэр Нэшвилла проиграла пари мэру Питтсбурга и надела свитер с фамилией Малкина 116 | Хоккей

12:27 Дэйна Уайт: Если Конор ударит Флойда локтем или ногой, то потеряет много денег 232 | Бокс

11:51 Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео) 171 | Бокс / Видео

11:31 Уайлдер арестован за хранение марихуаны 121 | Бокс

11:19 Уорд: Судьи первого боя с Ковалевым отработали шикарно 151 | Бокс

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Открытая тренировка сборной Украины по боксу перед стартом ЧЕ-2017 в Харькове (Видео)

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)





Топ-новости недели

Богдан Бондаренко – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Норвегии
Письменская – чемпионка Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Недобига – бронзовый призер
Долгов и Горшковозов – чемпионы Европы в синхронных прыжках в воду с вышки
Хертогенбос. Сестры Киченок обыграли четвертых сеяных и вышли в полуфинал
Илья Кваша – чемпион Европы в прыжках в воду с метрового трамплина








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (230)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги