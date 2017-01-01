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20:43 Хертогенбос. Младенович обыграла Саснович и стала соперницей Цуренко по ¼ финала 84 | Теннис

20:27 Ноттингем. Марченко с Кравчуком не пустили Стаховского и Копила в полуфинал 98 | Теннис

19:58 Письменская – чемпионка Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Недобига – бронзовый призер 141 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

19:06 Дмитрий Ягодка – восьмой на чемпионате Европы по фехтованию на саблях 105 | Фехтование

18:35 Елена Кривицкая – шестая на чемпионате Европы по фехтованию на шпагах 94 | Фехтование

18:09 Долгов и Горшковозов – чемпионы Европы в синхронных прыжках в воду с вышки 168 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

16:55 Хертогенбос. Долгополов не смог доиграть матч второго круга против Поспишила 156 | Теннис

16:27 Хертогенбос. Сестры Киченок обыграли четвертых сеяных и вышли в полуфинал 225 | Теннис / Главные новости спорта

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