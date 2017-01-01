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Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме
Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в НоттингемеВ Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA категории International, с  призовым фондом $250,000 в одиночном разряде  проходят матчи первого круга. 

Прошедшая через квалификацию, 17-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в рейтинге WTA 304-ю строчку, проиграла 117-й ракетке мира, 28-летней словачке Магдалене Рыбариковой. Поединок длился 1 час 2 минуты и завершился в пользу словачки со счетом 6:1, 6:2.

Ястремская два раза подала навылет при двух двойных ошибках и не сумела реализовать ни одного из трех своих брейк-пойнтов, а Рыбарикова сделала пять брейков и выполнила семь эйсов, избежав ошибок на подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

Во втором круге соперницей Рыбариковой станет победительница матча Элисон Риске (США, 4) — Хитер Уотсон (Великобритания, WC).

Теннис. WTA- International. Ноттингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:1, 6:2
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