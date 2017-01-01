Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв Вавринку

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Четвертая ракетка мира, 31-летний испанец(4)одержал победу над третьим номером мирового рейтинга, 32-летним швейцарцем(3) со счетом 6:2, 6:3, 6:1.Поединок длился 2 часа 5 минут. Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 13-ти и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Вавринки. На счету Рафаэля четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Стэн один раз подал навылет и также обошелся без двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 16:3.Надаль стал десятикратным чемпионом «Ролан Гаррос». Эта победа принесла ему 2000 очков в зачет рейтинга ATP и €2.100.000 призовых.Кроме этого, с понедельника Рафаэль поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.