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Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв Вавринку

Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос», обыграв Вавринку

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Четвертая ракетка мира, 31-летний испанец Рафаэль Надаль (4)одержал победу над третьим номером мирового рейтинга, 32-летним швейцарцем Стэном Вавринкой (3) со счетом 6:2, 6:3, 6:1. 

Поединок длился 2 часа 5 минут. Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 13-ти и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Вавринки. На счету Рафаэля четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Стэн один раз подал навылет и также обошелся без двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 16:3.

Надаль стал десятикратным чемпионом «Ролан Гаррос». Эта победа принесла ему 2000 очков в зачет рейтинга ATP и €2.100.000 призовых.
Кроме этого, с понедельника Рафаэль поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.
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