Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

Сегодня, 12:45 0 | Теннис / Видео

В полуфинальном мачте Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко из Латвии одержала победу над швейцаркой Тимей Бачински со счетом



За титул Остапенко поспорит с румынкой Симоной Халеп, которая стала финалисткой после победы над чешкой Каролиной Плишковой со счетом



«Ролан Гаррос». ½ финала. Елена Остапенко (Латвия) – Тимеа Бачински (Швейцария). Обзор матча. Видео:



«Ролан Гаррос». ½ финала. Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия). Обзор матча. Видео:



В полуфинальном мачте Открытого чемпионата Франции по теннису Елена Остапенко из Латвии одержала победу над швейцаркой Тимей Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 За титул Остапенко поспорит с румынкой Симоной Халеп, которая стала финалисткой после победы над чешкой Каролиной Плишковой со счетом 6:4, 3:6, 6:3