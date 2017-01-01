В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
21:57 Украинские лучники остались без призов на этапе КМ в Анталье 51 | Стрельба
21:37 Женская сборная Украины по баскетболу заняла третье место на турнире в Греции 70 | Баскетбол
21:16 Ролан Гаррос. Надаль обыграл Тима и стал вторым финалистом 114 | Теннис / Главные новости спорта
19:23 Датчанин Фульсан победил на шестом этапе велогонки «Критериум Дофине» 112 | Велоспорт
18:59 Ролан Гаррос. Вавринка одолел Маррея в пяти сетах и стал первым финалистом 122 | Теннис / Главные новости спорта
18:50 Формула-1. Гран-при Канады. Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов 108 | Формула-1
18:17 Катерина Бондаренко не прошла в полуфинал на турнире в Хорватии 119 | Теннис
16:10 Cтаховский вышел в четвертьфинал на турнире в Великобритании 169 | Теннис
13:53 Кими Райкконен: В Ferrari нет командной тактики 141 | Формула-1
13:38 Феттель: Стараюсь не думать о борьбе за титул 180 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июнь 2017 (127)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.