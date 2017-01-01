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Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович сложил полномочия действующего чемпиона «Ролан Гаррос», проиграв в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6.

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой признался, что был неприятно удивлен тем, как легко Новак сдался.

«Я не помню такого за последние шесть-семь лет, — цитирует Макинроя BBC. - Новак просто сдался. В третьем сете казалось, что он просто не хочет находиться на корте и играть. Это шокирует, ведь это парень, который так много выиграл и гордился этим. Это доказывает лишь то, что все мы люди». 

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