Макинрой: Казалось, что Новак просто не хочет находиться на корте и играть (+Видео)

Сегодня, 13:21 0 | Теннис / Видео

Вторая ракетка мира серб



Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой признался, что был неприятно удивлен тем, как легко Новак сдался.



«Я не помню такого за последние шесть-семь лет, — цитирует Макинроя



Вторая ракетка мира серб Новак Джокович сложил полномочия действующего чемпиона «Ролан Гаррос», проиграв в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму со счетом 6:7 (5:7), 3:6, 0:6 Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой признался, что был неприятно удивлен тем, как легко Новак сдался.«Я не помню такого за последние шесть-семь лет, — цитирует Макинроя BBC . - Новак просто сдался. В третьем сете казалось, что он просто не хочет находиться на корте и играть. Это шокирует, ведь это парень, который так много выиграл и гордился этим. Это доказывает лишь то, что все мы люди».