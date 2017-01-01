Украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз в карьере выступила в 1/4 финала на турнирах «Большого Шлема». Элина вела со счетом 6-3 5-1 в матче с третьей сеяной румынкой Симоной Халеп. Свитолиной не удалось удержать преимущество во второй партии, а также реализовать матчбол на тай-брейке. В итоге сет завершился поражением для украинки, после чего румынка взяла все шесть геймов в решающей партии и одержала в итоге победу со счетом 3:6, 7:6(6), 6:0.
09:20 Элина Свитолина: У меня был шанс, а случилось, что случилось 81 | Теннис
08:39 НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» повел 3-0 в серии с «Кливлендом» 99 | Баскетбол
20:23 Ролан Гаррос. Энди Маррей в четырех сетах одолел Кеи Нишикори 223 | Теннис
20:11 У Дениса Беринчика поменялся соперник 176 | Бокс
19:48 Ролан Гаррос. Вавринка не пустил Чилича в полуфинал 166 | Теннис
18:32 Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде 140 | Теннис
18:14 Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине» 188 | Велоспорт
17:28 Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп 185 | Теннис / Главные новости спорта
17:13 Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал 136 | Теннис
17:01 Сергей Деревянченко — Туреано Джонсон: торги выиграла команда украинца 163 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июнь 2017 (91)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.