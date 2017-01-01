На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде

Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде. Фото btu.org.ua

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
 
Украинка Ольга Савчук (46-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (53) проиграли третьим сеяным Юн-Ян Чан (9) из Тайваня и швейцарке Мартине Хингис (6) со счетом 2:6, 1:6.

Поединок длился 1 час 6 минут. За это время Савчук и Олару реализовали один брейк-пойнт из трех, а их соперницы – пять из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Ралука допустили три двойных ошибки, а Чан и Хингис – четыре.

Напомним, в первом круге парного турнира завершили выступление Людмила и Надежда Киченок, проиграв хорватке Ане Конюх и польке Магде Линетт, а также Катерина Бондаренко с Лесей Цуренко, уступив швейцарке Виктории Голубич и чешке Кристине Плишковой.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли во второй круг в парном разряде
Ролан Гаррос. Бондаренко и Цуренко в паре не прошли во второй круг
Ролан Гаррос. Савчук и Олару вышли в 1/8 финала в парном разряде
Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге
Биль. Савчук и Олару в паре не пробились в полуфинал
С.Петербург. Ольга Савчук не пробилась во второй круг в парном разряде
Australian Open. Савчук и Олару в паре выбыли во втором круге
Дубай. Савчук и Олару стартовали с победы в парном разряде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ролан Гаррос. Энди Маррей в четырех сетах одолел Кеи Нишикори
Ролан Гаррос. Вавринка не пустил Чилича в полуфинал
Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде
Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп
Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал

Последние новости спорта

20:23 Ролан Гаррос. Энди Маррей в четырех сетах одолел Кеи Нишикори 54 | Теннис

20:11 У Дениса Беринчика поменялся соперник 55 | Бокс

19:48 Ролан Гаррос. Вавринка не пустил Чилича в полуфинал 80 | Теннис

18:32 Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде 79 | Теннис

18:14 Австралиец Ричи Порт выиграл «разделку» на велогонке «Критериум Дофине» 85 | Велоспорт

17:28 Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп 110 | Теннис / Главные новости спорта

17:13 Ролан Гаррос. Каролина Плишкова победила Каролин Гарсию и вышла в полуфинал 91 | Теннис

17:01 Сергей Деревянченко — Туреано Джонсон: торги выиграла команда украинца 108 | Бокс

16:35 В Mercedes ответили на заявления Джордана о продаже команды Ф1 158 | Формула-1

16:08 В Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/2018 сыграют 8 клубов 127 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА, Леброн Джеймс повторил рекорд Мэджика Джонсона (+Видео)

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Свитолина не пробилась в полуфинал, проиграв Халеп
Ролан Гаррос. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Тиму в четвертьфинале
Ролан Гаррос. Свитолина вышла в ¼ финала, где встретится с Халеп
Каратистка Катерина Кривая - лучшая спортсменка Украины в мае
Ролан Гаррос. Свитолина и Ситак стартовали с победы в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (90)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги