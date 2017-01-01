Ролан Гаррос. Савчук не пробилась в полуфинал в парном разряде

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинка Ольга Савчук (46-я в парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (53) проиграли третьим сеяным Юн-Ян Чан (9) из Тайваня и швейцарке Мартине Хингис (6) со счетом 2:6, 1:6.Поединок длился 1 час 6 минут. За это время Савчук и Олару реализовали один брейк-пойнт из трех, а их соперницы – пять из девяти. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Ралука допустили три двойных ошибки, а Чан и Хингис – четыре.Напомним, в первом круге парного турнира завершили выступление Людмила и Надежда Киченок, проиграв хорватке Ане Конюх и польке Магде Линетт, а также Катерина Бондаренко с Лесей Цуренко, уступив швейцарке Виктории Голубич и чешке Кристине Плишковой.