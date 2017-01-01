Ролан Гаррос. Надаль отдал один гейм Басилашвили и вышел в 1/8 финала

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 30-летний испанец(4) разгромил 25-летнего грузина, занимающего в рейтинге ATP 63-е место, со счетом 6:0, 6:1, 6:0.За полтора часа, проведенных на корте, Надаль реализовал восемь брейк-пойнтов из 16-ти и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у соперника. На счету Рафаэля три эйса, при отсутствии двойных ошибок, а Басилашвили один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В 1/8 финала Надаль сыграет против чеха Иржи Веселы, который выбил из борьбы испанца Роберто Баутиста-Агута (17) – 6:3, 6:4, 3:3.Ранее Надаль и Веселы встречались один раз, и тогда победил Рафа.Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:0, 6:1, 6:0Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17) - 6:3, 6:4, 6:3