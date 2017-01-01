Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки Людмила Киченок (72-я в парном рейтинге) и ее сестра Надежда Киченок (52) в упорной борьбе уступили хорватке Ане Конюх (30) и польке Магде Линетт (94) со счетом 7:6(7), 2:6, 6:7(4).Поединок продолжался 2 часа 47 минут. За это время сестры Киченок реализовали четыре брейк-пойнта из 15-ти, а их соперницы – шесть из 12-ти. Украинки выполнили четыре эйса и допустили одну двойную ошибку против одного эйса и трех двойных у хорватки и польки.Во втором круге соперницами Конюх и Линетт станут сильнейшие в поединке польской пары Люси Градецка / Катерина Синякова с американками Лорен Дэвис / Николь Меликар.Отметим, что в парном разряде выступают еще две пары с участием украинок. Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару будут стартовать в матче против Мэнди Минеллы из Люксембурга и Анастасии Севастовой из Латвии. Украинская пара Катерина Бондаренко / Леся Цуренко сыграет в первом круге с чешкой Кристиной Плишковой и швейцаркой Викторией Голубич.