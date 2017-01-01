Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 32-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге 117-е место, нанесла поражение 16-й ракетке мира, 27 летней чешке(15) со счетом 7:6(5), 7:6(5).Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Победительница выполнила три эйса и допустила две двойных ошибки, а Квитова четыре раза подала навылет и девять раз ошиблась на подаче.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.

В третьем круге Маттек-Сэндс предстоит сыграть с 35-летней австралийка(23), которая обыграла 70-ю ракетку мира, 31-летнюю бельгийкусо счетом 6:2, 7:6(6).Поединок длился 1 час 32 минуты. Стосур взяла три подачи Флипкенс и упустила одну свою. Соперницы по разу подали навылет, при этом Саманта один раз ошиблась на подаче, а Флипкенс – два. Теперь австралийка лидирует в их личном противостоянии со счетом 3:1.Ранее Маттек-Сэндс и Стосур не встречались.Саманта Стосур (Австралия, 23) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 7:6(6)Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — Петра Квитова (Чехия, 15) - 7:6(5), 7:6(5)