На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур

етани Маттек-Сэндс (США)

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Прошедшая через квалификацию 32-летняя американка Бетани Маттек-Сэндс, занимающая в мировом рейтинге 117-е место, нанесла поражение 16-й ракетке мира, 27 летней чешке Петре Квитовой (15) со счетом 7:6(5), 7:6(5).

Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. Соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Победительница выполнила три эйса и допустила две двойных ошибки, а Квитова четыре раза подала навылет и девять раз ошиблась на подаче.

Саманта Стосур (Австралия)

В третьем круге Маттек-Сэндс предстоит сыграть с 35-летней австралийка Самантой Стосур (23), которая  обыграла 70-ю ракетку мира, 31-летнюю бельгийку Кирстен Флипкенс со счетом 6:2, 7:6(6).

Поединок длился 1 час 32 минуты. Стосур взяла три подачи Флипкенс и упустила одну свою. Соперницы по разу подали навылет, при этом Саманта один раз ошиблась на подаче, а Флипкенс – два. Теперь австралийка лидирует в их личном  противостоянии со счетом 3:1.

Ранее Маттек-Сэндс и Стосур не встречались.

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Саманта Стосур (Австралия, 23) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 7:6(6)
Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — Петра Квитова (Чехия, 15) - 7:6(5), 7:6(5)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Майами. Бетани Маттек-Сэндс стала соперницей Свитолиной
US Open. Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова – чемпионки в парном разряде
«Ролан Гаррос». Стосур и Халеп встретятся в 1/8 финала
Индиан-Уэллсе. Бек обыграла Маттек-Сэндс и стала соперницей Свитолиной
US Open. Козлова покидает турнир в первом круге
Уимблдон. Иванович проиграла 158-й ракетке
Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
«Ролан Гаррос». Шарапова обыграла Стосур
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ролан Гаррос. Стаховский не прошел в третий круг
Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге
Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур
Ролан Гаррос. Винус Уильямс вышла в третий круг
Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг

Последние новости спорта

15:30 Ролан Гаррос. Стаховский не прошел в третий круг 42 | Теннис

15:15 Ролан Гаррос. Сестры Киченок выбывают в первом круге 65 | Теннис

14:28 Ролан Гаррос. Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Квитову и в третьем круге сыграет со Стосур 82 | Теннис

13:59 Ролан Гаррос. Винус Уильямс вышла в третий круг 103 | Теннис

13:45 Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг 113 | Теннис / Главные новости спорта

12:40 Ломаченко поддержал сборную Украины накануне чемпионата Европы по боксу 134 | Бокс

11:14 Чандхок: В Ferrari не использовали командную тактику 140 | Формула-1

10:57 Мейвезер ставит на Альвареса в бою с Головкиным 177 | Бокс

10:35 Рене Фазель: НХЛ сделает все, чтобы ни один хоккеист лиги не сыграл на ОИ-2018 143 | Хоккей

10:10 Дува: Команда Уорда пыталась переманить тренера Ковалева, но он отказал 141 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Цуренко отдала Макаровой четыре гейма и вышла в третий круг
Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой
Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира
Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (542)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги