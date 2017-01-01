На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ролан Гаррос. Вавринка стал соперником Долгополова по второму кругу и другие результаты

Ролан Гаррос. Вавринка стал соперником Долгополова по второму кругу и другие результаты

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) не без труда одолел прошедшего через квалификацию, 24-летнего словака Йозефа Ковалика, занимающего в мировом рейтинге 152-ю позицию, со счетом 6:2, 7:6(6), 6:3.

За 1 час 57 минут игрового времени Вавринка реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати, Ковалик – один из семи. Стэн два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче против шести эйсов и двух двойных у соперника. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в третий круг соревнований Вавринка сыграет с украинцем Александром Долгополовым, который победил аргентинца Карлоса Берлока.  

Ранее Вавринка и Долгополов не встречались.

Теннис. Мужчины. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $28,541,175.128 участников.
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q) – 6:2, 7:6(6), 6:3
Ник Кирьос (Австралия, 18) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 7:6(4), 6:3
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Гидо Пелья (Аргентина, Q) – 6:2, 6:1, 6:4
Денис Истомин (Узбекистан) — Эрнесто Эскобедо (США) – 7:6, 6:3, 6:4
Мартин Клижан (Словакия) — Лоран Локоли (Франция, WC) – 7:6(4), 6:3, 4:6, 0:6, 6:0
Чхун Хён (Южная Корея) — Сэм Куэрри (США, 27) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3
Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия, 9) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР) — Малек Жазири (Тунис) – 7:6(4), 6:3, 7:6(4)
Николас Альмагро (Испания) — Маркос Багдатис (Кипр) – 6:7(3), 6:4, 6:3, 7:6(1)
Карен Хачанов (Россия) — Николас Джарри (Чили, Q) – 6:4, 3:6, 7:6, 6:1
Кеи Нишикори (Япония, 8) — Танаси Коккинакис (Австралия, SR) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4
Жереми Шарди (Франция) — Раду Албот (Молдавия) – 6:2, 6:4, 7:6(3)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Уимблдон. Вавринка проиграл Дель Потро во втором круге
Уимблдон. Вавринка стартовал с победы и другие результаты
«Ролан Гаррос». Вавринка стал первым полуфиналистом
«Ролан Гаррос». Вавринка в четырех сетах одолел Троицки и вышел в ¼ финала
«Ролан Гаррос». Вавринка обыграл Джоковича в финале
«Ролан Гаррос». Вавринка обыграл Цонга и стал первым финалистом
«Ролан Гаррос». Вавринка вышел в 1/8 финала
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ролан Гаррос. Вавринка стал соперником Долгополова по второму кругу и другие результаты
Ролан Гаррос. Бондаренко на старте проиграла Мартич
Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой
Ролан Гаррос. Надаль стартовал с победы над Хаасе

Последние новости спорта

18:58 Ролан Гаррос. Вавринка стал соперником Долгополова по второму кругу и другие результаты 236 | Теннис

18:44 Алонсо: Только в Red Bull для меня нет вакансии 168 | Формула-1

18:03 Украинки завоевали пять медалей на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Испании 191 | Синхронное плавание

16:40 Усик: Наш бой с Кличко нереален 271 | Бокс

16:28 Определен состав женской сборной Украины по волейболу на отборочный турнир к ЧМ-2018 182 | Волейбол

15:26 Ролан Гаррос. Бондаренко на старте проиграла Мартич 221 | Теннис

14:49 Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде 172 | Другие виды спорта

14:28 Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг 252 | Теннис / Главные новости спорта

13:40 Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой 327 | Теннис / Главные новости спорта

13:26 Пулев требует от IBF не санкционировать реванш Джошуа с Кличко 285 | Бокс

Все новости

ФОТО

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

ВИДЕО

Эррол Спенс победил Келла Брука (Видео)

Братья Кличко в программе «Большой бокс» (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада - Швеция: обзор финального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Россия – Финляндия : обзор матча за бронзу (Видео)

Теренс Кроуфорд досрочно победил Феликса Диаса (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Швеция – Финляндия: видео обзор полуфинального матча (Видео)

ЧМ по хоккею-2017. Канада – Россия: видео обзор полуфинального матча (Видео)





Топ-новости недели

Ролан Гаррос. Долгополов вышел во второй круг
Ролан Гаррос. Свитолина стартовала с победы над Шведовой
Ролан Гаррос. Стаховский вышел во второй круг, обыграв 58-ю ракетку мира
Украинские велосипедисты заняли весь подиум на Race Horizon Park 2017 и VR Women ITT
Дмитрий Янчук и Людмила Лузан – бронзовые призеры венгерского КМ в гребле на каноэ-одиночке в миксте








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Май 2017 (530)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги