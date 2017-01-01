Бертенс стала победительницей турнира WTA в Нюрнберге

WTA- Internazionali. Нюрнберг (Германия). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA Internazional с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.19-я ракетка мира, 25-летняя голландка, посеянная под первым номером, одержала уверенную победу над прошедшей через квалификацию 21-летней чешкой, занимающей в рейтинге WTA 254-ю строчку, со счетом 6:2, 6:1.Теннисистки провели на корте лишь 56 минут. Бертенс взяла четыре подачи Крейчиковой и отыграла оба имевшихся у нее брейк-пойнта. На счету победительницы семь эйсов и четыре двойных ошибки, а ее соперница ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. После этой победы голландка стала лидером в противостоянии с Крейчиковой – 2:1.Для Бертенс титул, завоеванный в Нюрнберге, стал первым в сезоне и третьим в карьере. Голландка заработала 280 рейтинговых очков и $38 859 призовых.Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – 6:2, 6:1