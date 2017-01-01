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Бертенс стала победительницей турнира WTA в Нюрнберге

Кики Бертенс стала победительницей турнира WTA в Нюрнберге

В Нюрнберге (Германия) на турнире WTA Internazional с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

19-я ракетка мира, 25-летняя голландка Кики Бертенс, посеянная под первым номером, одержала уверенную победу над прошедшей через квалификацию 21-летней чешкой Барборой Крейчиковой, занимающей в рейтинге WTA 254-ю строчку, со счетом 6:2, 6:1. 

Теннисистки провели на корте лишь 56 минут. Бертенс взяла четыре подачи Крейчиковой и отыграла оба имевшихся у нее брейк-пойнта. На счету победительницы семь эйсов и четыре двойных ошибки, а ее соперница ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.  После этой победы голландка стала лидером в противостоянии с Крейчиковой – 2:1.

Для Бертенс титул, завоеванный в Нюрнберге, стал первым в сезоне и третьим в карьере. Голландка заработала 280 рейтинговых очков и $38 859 призовых.

WTA- Internazionali. Нюрнберг (Германия). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия, Q) – 6:2, 6:1
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