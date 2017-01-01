Гаврилова не пустила Гарсию в финал турнира WTA в Страсбурге

WTA Internazionali. Страсбург (Франция). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazional, с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.25-я ракетка мира, 23-летняя представительница Австралии(7) обыграла свою ровесницу из Франции(5), занимающую в рейтинге WTA 29-е место, со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 16 минут, проведенных на корте, Гаврилова сделала три брейка и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Дарьи четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Каролин один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это уже пятая победа австралийки в пяти встречах с француженкой.Соперницей Гавриловой в финале турнира станет либо соотечественница Саманта Стосур (6/WC), либо китаянка Пэн Шуай (8).Дарья Гаврилова (Австралия, 7) — Каролин Гарсия (Франция, 5) – 6:4, 6:2