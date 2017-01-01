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Ролан Гаррос. Катерина Козлова обыграла Крунич и вышла в основную сетку

Ролан Гаррос. Катерина Козлова обыграла Крунич и вышла в основную сетку

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису проходят матчи финального раунда квалификации.

 23-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 140-е место, нанесла поражение 122-й ракетке мира, 24-летней сербке Александре Крунич, посеянной на этапе квалификации под 16-м номером, со счетом 3:6, 6:3, 6:3. 

Поединок продолжался 2 часа 13 минут. За это время Козлова взяла семь подач соперницы и упустила шесть своих. Катерина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Крунич навылет не подала ни разу и совершила три двойных.

Соперница Козловой по первому кругу основных соревнований станет известна после завершения квалификации.

Напомним, украинка Ангелина Калинина выбыла из борьбы в первом раунде квалификации, проиграв Су Чжун Чанг из Южной Кореи (4:6, 3:6).

Сергей Стаховский прошел в основную сетку мужского турнира, обыграв в финальном раунде чеха Яна Сатрала.

По рейтингу в основную сетку «Ролан Гаррос» вошли четверо украинцев - Элина Свитолина (6-я ракетка мира), Леся Цуренко (42), Катерина Бондаренко (92) и Александр Долгополов (87).

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