Ролан Гаррос. Катерина Козлова обыграла Крунич и вышла в основную сетку

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходят матчи финального раунда квалификации.



23-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 140-е место, нанесла поражение 122-й ракетке мира, 24-летней сербке Александре Крунич, посеянной на этапе квалификации под 16-м номером, со счетом 3:6, 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 13 минут. За это время Козлова взяла семь подач соперницы и упустила шесть своих. Катерина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Крунич навылет не подала ни разу и совершила три двойных.



Соперница Козловой по первому кругу основных соревнований станет известна после завершения квалификации.



Напомним, украинка Ангелина Калинина выбыла из борьбы в первом раунде квалификации, проиграв Су Чжун Чанг из Южной Кореи (4:6, 3:6).



Сергей Стаховский прошел в основную сетку мужского турнира,



По рейтингу в основную сетку «Ролан Гаррос» вошли четверо украинцев - Элина Свитолина (6-я ракетка мира), Леся Цуренко (42), Катерина Бондаренко (92) и Александр Долгополов (87).



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису проходят матчи финального раунда квалификации.23-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 140-е место, нанесла поражение 122-й ракетке мира, 24-летней сербке, посеянной на этапе квалификации под 16-м номером, со счетом 3:6, 6:3, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 13 минут. За это время Козлова взяла семь подач соперницы и упустила шесть своих. Катерина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Крунич навылет не подала ни разу и совершила три двойных.Соперница Козловой по первому кругу основных соревнований станет известна после завершения квалификации.Напомним, украинкавыбыла из борьбы в первом раунде квалификации, проиграв Су Чжун Чанг из Южной Кореи (4:6, 3:6).прошел в основную сетку мужского турнира, обыграв в финальном раунде чеха Яна Сатрала.По рейтингу в основную сетку «Ролан Гаррос» вошли четверо украинцев -(6-я ракетка мира),(42),(92) и(87).