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Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»

Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»

Известный французский тренер Патрик Муратоглу, работавший последние годы с американкой Сереной Уильямс, в интервью «Советскому спорту» высказал свое мнение по поводу решения Федерации тенниса Франции относительно россиянки Марии Шараповой, которая не получила wild card (специальное приглашение) ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гаррос», а также назвал фавориток предстоящего турнира.

«Конечно, все хотят видеть в сетке Шарапову. Она настоящий чемпион, звезда, и её присутствие сразу повысит интерес к турниру. Если смотреть с точки зрения федерации, тренеров и игроков, то, думаю, решение было принято правильно: федерации не имеет смысла помогать игроку вернуться быстрее, если тот был наказан за допинг. Какой пример в этом случае даётся остальным игрокам? Получается, тебя дисквалифицируют за допинг и одновременно говорят: «Не беспокойся, мы поможем тебе вернуться как можно быстрее».

Одно из последствий дисквалификации как раз в том и состоит, что ты начинаешь возвращение с нуля. Если бы я был на месте французской федерации, то, думаю, поступил бы так же. Думаю, если бы решение принимала дирекция чемпионата Франции, она дала бы ей wild card».

Муратоглу также назвал возможных фавориток предстоящего «Роллан Гаррос».

«В женском туре нет самых больших чемпионок – ни Серены, ни Шараповой. Нет и Азаренко. Из великих есть, правда, Винус, которая тоже кое-что может, но грунт не самое любимое ее покрытие. Чемпионат Франции это в первую очередь Халеп, назову и Младенович... В такой компании у Кузнецовой есть шанс. Она суперигрок на грунте, она выигрывала турниры большой четверки, так что если сможет взять здесь несколько матчей и дойдет до четвертьфинала, то будет очень опасна. Но она не фаворит. Фаворит – Халеп. И, пожалуй, еще Свитолина».

Открытый чемпиона Франции по теннису пройдет с 28 мая по 11 июня.
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