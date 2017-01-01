Страсбург. Савчук остановилась в первом круге парного турнира

В Страсбурге (Франция) на турнире WTA категории Internazionali, с призовым фондом $250,000, в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка Ольга Савчук (47-я в парном рейтинге) со своей напарницей румынкой Ралукой Олару (52) проиграли чилийке Даниэле Сигуэль (176) и бразильянке Лауре Пигосси (150). Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу Сигуэль и Пигосси со счетом 6:3, 4:6, 10:4.Соперницы взяли по три подачи друг друга. Эйсов в матче не было, при этом Ольга и Ралука допустили три двойных ошибки, а их соперницы на подаче не ошибались.