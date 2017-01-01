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Рим. Александр Зверев остановил Раонича на пути в полуфинал

Рим. Александр Зверев остановил Раонича на пути в полуфинал

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia  - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775  в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

20-летний немец Александр Зверев, занимающий в рейтинге ATP 17-е место, нанес поражение шестой ракетке мира, 26-летнему канадцу Милошу Раоничу (5) со счетом 7;6(4), 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. Зверев выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Оба соперника по четыре раза подали навылет, при этом Милош совершил шесть двойных ошибок, а Александр – одну. Между собой теннисисты встречались впервые.

В полуфинале соперником Зверева будет американец Джон Иснер, который победил хорвата Марина Чилича.

Ранее Зверев и Иснер встречались два раза, но пока американцу не удалось обыграть немца.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников
¼ финала
Александр Зверев (Германия, 16) —Милош Раонич (Канада, 5) – 7:6(4), 6:1
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