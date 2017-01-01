Свитолина вышла в ¼ финала на турнире в Риме

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи третьего круга.Одиннадцатая ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию 26-летней немкой Моной Бартель, занимающей в рейтинге WTA 60-е место. В первом сете Свитолина уступила (3:6), а во втором и третьем взяла игру под свой контроль и повесила сопернице две «баранки» (6:0, 6:0).Поединок продолжался 1 час 41 минуту. По ходу игры у соперниц было по 12 брейк-пойнтов, из которых Свитолина реализовала восемь, а Бартель – три. Навылет Элина не подавала и совершила пять двойных ошибок, а Мона выполнила четыре эйса при десяти двойных.Теперь в противостоянии теннисисток украинка лидирует со счетом 3:1.Соперница Свитолиной по четвертьфиналу определится в матче Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Тимеа Бачински (Швейцария).Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8) — Мона Бартель (Германия, Q) – 3:6, 6:0, 6:0