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Свитолина вышла в ¼ финала на турнире в Риме
Элина Свитолина вышла в 188; финала на турнире в РимеВ Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи третьего круга.

Одиннадцатая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию 26-летней немкой Моной Бартель, занимающей в рейтинге WTA 60-е место. В первом сете Свитолина уступила (3:6), а во втором и третьем взяла игру под свой контроль и повесила сопернице две «баранки» (6:0, 6:0). 

Поединок продолжался 1 час 41 минуту. По ходу игры у соперниц было по 12 брейк-пойнтов, из которых Свитолина реализовала восемь, а Бартель – три. Навылет Элина не подавала и совершила пять двойных ошибок, а Мона выполнила четыре эйса при десяти двойных.

Теперь в противостоянии теннисисток украинка лидирует со счетом 3:1.

Соперница Свитолиной по четвертьфиналу определится в матче Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Тимеа Бачински (Швейцария).

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.
Третий круг
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 8) — Мона Бартель (Германия, Q) – 3:6, 6:0, 6:0
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