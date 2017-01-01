Джокович победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.
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