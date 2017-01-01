Джокович победил Баутиста-Агута и вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире Internazionali BNL d'Italia - ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 29-летний серб(2) вышел в четвертьфинал после победы над своим ровесником из Испании, 20-м номером рейтинга ATPсо счетом 6:4, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. Джокович выиграл три гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Оба соперника допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Новак шесть раз подал навылет, а Баутиста-Агут – один. Теперь счет их личных встреч стал 6:1 в пользу серба.Соперник Джоковича по четвертьфиналу определится в матче Кеи Нишикори (Япония, 7) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).Новак Джокович (Сербия, 2) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:4, 6:4