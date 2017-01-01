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Рим. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде
Рим. Катерина Бондаренко вышла во второй круг в парном разряде В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Бондаренко (73-я в мировом парном рейтинге) со своей напарницей полькой Катериной Синяковой (17) стартовали с победы над седьмыми сеяными канадкой Габриэлой Дабровски (20) и китаянкой Сю Ифань (22) со счетом 7:6(6), 6:4.

За 1 час 32 минуты, проведенные на корте, Бондаренко и Синякова взяли три подачи соперниц и не удержали две своих. На счету победительниц один эйс и три двойных ошибки против двух эйсов и пяти двойных у Дабровски и Ифань.

За выход в четвертьфинал турнира Бондаренко и Синякова сыграют против обладательниц wild card сербки Елены Янкович (123) и немки Андреи Петкович (95).

Отметим, что украинская пара Ольга Савчук (47) / Элина Свитолина (225) снялись с матча второго круга. Напомним, сегодня Свитолина в затяжном поединке победила француженку Ализе Корне.

Таким образом соперницы украинок, третьи сеяные индийка Саня Мирза (7) и Ярослава Шведова (14) из Казахстана без борьбы вышли в ¼ финала.
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