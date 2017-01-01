Цуренко проиграла Винус Уильямс во втором круге на турнире в Риме

Теннис. WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд $3,076,495. Одиночный разряд. 56 участниц.

В Риме (Италия) на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia - Premier 5 с призовым фондом $3,076,495 проходят матчи второго круга.27-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, уступила 12-й ракетке мира, 36-летней американке(9). Теннисистки играли полтора часа, матч завершился в пользу американки со счетом 6:4, 6:3.Цуренко реализовала все три имевшихся у нее брейк-пойнта, а Уильямс реализовал – пять из семи. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся совершила шесть двойных ошибок, а Винус – четыре. Между собой теннисистки встречались впервые.За выход в четвертьфинал соревнований Уильямс-старшая сыграет против британки Йоханны Конты (5), которая разгромила Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:3, 6:0.В противостоянии Уильямс и Конты лидирует британка – 3:1.Винус Уильямс (США, 9) - Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 6:3Йоханна Конта (Великобритания, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:0