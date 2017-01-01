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Самарканд. Молчанов и Стаховский в парном разряде выбыли в ¼ финала
Самарканд. Молчанов и Стаховский в парном разряде выбыли в 188; финалаВ Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинцы Денис Молчанов (127-й в мировом парном рейтинге) и Сергей Стаховский (244) уступили индийскому дуэту Вишну Вардхан (236) / Праджнеш Гуннесваран (0). Поединок длился полтора часа и завершился в пользу индийцев со счетом 7:5, 7:6(5).

Стаховский и Молчанов реализовали один брейк-пойнт из пяти, а их соперники – два из семи. Обе пары выполнили по пять эйсов, при этом украинцы допустили четыре двойных ошибки, а индийцы ошибок на подаче избежали.

Напомним, в одиночном разряде и Стаховский и Молчанов завершили выступление во втором круге.
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