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Молчанов и Стаховский стартовали с победы в парном разряде на турнире в Самарканде
Молчанов и Стаховский стартовали с победы в парном разряде на турнире в СамаркандеВ Самарканде (Узбекистан) на турнире ATP Challenger Tour - Samarkand Challenger с призовым фондом $ 75.000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинцы Денис Молчанов (127-й в мировом парном рейтинге) и Сергей Стаховский (244) нанесли поражение третьим сеяным немцу Кевину Кравецу (106) и испанцу Адриану Менендесу-Масейрасу (177) со счетом 6:3, 6:7(5), 10:7.

Поединок длился 1 час 35 минут. Молчанов и Стаховский реализовали один брейк-пойнт из семи и отыграли оба брейк-пойнта, имевшихся у соперников.  Украинцы выполнили пять эйсов при трех двойных ошибках, а Кравец и Менендес-Масейрас один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

В четвертьфинале Молчанову и Стаховскому будет противостоять индийский дуэт Вишну Вардхан (236) / Праджнеш Гуннесваран (0).

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