Победы Джоковича и Надаля, поражения Маррея и Димитрова – обзор матчей 3-го круга на «Мастерсе» в Мадриде (Видео)

Сегодня, 15:47 0 | Теннис / Видео



Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) потерпел поражение от хорвата Борны Чорича (LL) - счетом 3:6 3:6.

Вторая ракетка мира серб



Предлагаем посмотреть короткий обзор матчей третьего круга. Видео:



Вчера, 11 мая, в Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 в одиночном разряде прошли матчи третьего круга.Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) потерпел поражение от хорвата Борны Чорича (LL) - счетом 3:6 3:6.Вторая ракетка мира серб Новак Джокович (2) обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 6:4, 7:5.Предлагаем посмотреть короткий обзор матчей третьего круга. Видео: