Бердых зачехлил ракетку в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.14-я ракетка мира, 31-летний чех(11) потерпел поражение от 20-летнего немца, занимающего в рейтинге ATP 19-е место. Поединок длился 1 час 14 минут и завершился в пользу немца со счетом 6:4, 6:4.На счету Бердыха два брейка, один эйс и одна двойная ошибка, а Зверев ответил ему четырьмя брейками и пятью эйсами при отсутствии двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу Бердыха.За выход в полуфинал турнира Зверев сыграет против Пабло Куэваса из Уругвая, который в трех сетах переиграл француза Бенуа Пэра - 7:5, 0:6, 6:1.Ранее Александр Зверев и Пабло Куэвас не встречались.Александр Зверев (Германия) — Томаш Бердых (Чехия, 11) – 6:4, 6:4Пабло Куэвас (Уругвай) — Бенуа Пэр (Франция) – 7:5, 0:6, 6:1