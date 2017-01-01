Маррей проиграл Чоричу в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде

Теннис. ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд €5,439,350. Одиночный разряд. 64 участника

В Мадриде (Испания) на турнире ATP World Tour Masters 1000 - Mutua Madrid Open с призовым фондом €5,439,350 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 29-летний британец(1) неожиданно проиграл 59-му номеру рейтинга ATP, 20-летнему хорвату, пробившемуся в основную сетку турнира как lucky loser. Поединок продолжался 1 час 25 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 6:3, 6:3.Маррей реализовал один брейк-пойнт из пяти, Чорич – четыре из восьми. Оба соперника выполнили по три эйса и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал равным – 2:2.Соперник Чорича по четвертьфиналу определится в матче Григор Димитров (Болгария, 12) — Доминик Тим (Австрия, 8).Борна Чорич (Хорватия, LL) — Энди Маррей (Великобритания, 1) – 6:3, 6:3